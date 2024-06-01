Украинское англоязычное издание Kyiv Independent опубликовало материал, в котором говорится о беспомощности беспилотников ВСУ перед средствами радиоэлектронной борьбы ВС РФ в Харьковской области.
Автор статьи описал попытку украинского элитного отряда операторов БПЛА атаковать российских бойцов в Харьковской области с помощью дронов. Их действия в итоге не увенчались успехом, так как дрон был подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы.
«Полет дронов к цели занимает около семи минут, но как только они приближаются, видеосигнал резко начинает прерываться, так как в районе работают российские средства радиоэлектронной борьбы», – говорится в материале.
Ссылаясь на слова украинского военнослужащего, издание отмечает, что подобные случаи являются неединичными. Вслепую атаковать цель оператор беспилотник не может.
«Дрон не успевает спикировать на цель. Вторую попытку ждет та же участь», – сообщается в статье.