Украинское англоязычное издание Kyiv Independent опубликовало материал, в котором говорится о беспомощности беспилотников ВСУ перед средствами радиоэлектронной борьбы ВС РФ в Харьковской области.

Автор статьи описал попытку украинского элитного отряда операторов БПЛА атаковать российских бойцов в Харьковской области с помощью дронов. Их действия в итоге не увенчались успехом, так как дрон был подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

«Полет дронов к цели занимает около семи минут, но как только они приближаются, видеосигнал резко начинает прерываться, так как в районе работают российские средства радиоэлектронной борьбы», – говорится в материале.

Ссылаясь на слова украинского военнослужащего, издание отмечает, что подобные случаи являются неединичными. Вслепую атаковать цель оператор беспилотник не может.