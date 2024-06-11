Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев продолжает оставаться мастером своего дела. Он востребован, поэтому беспокоиться о нем не нужно, рассказал журналист Отар Кушанашвили.

Он уточнил, что в настоящий момент Нагиев находится в Дубае. Там он обучает людей актерским азам, тренирует вживаться в существующие условия.

«Набирает группу за четыре тысячи евро. Потом уезжает, снимается в рекламе за 17 миллионов долларов и живет хорошо», – добавил Кушанашвили.

Несмотря на то, что Нагиев на некоторое время выпал из медиапространства и, по его собственным словам, переживает некоторое «время осмысления», волноваться за него не стоит, он вполне хорошо живет и продолжает заниматься любимым делом, неплохо на этом зарабатывая.