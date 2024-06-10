Александр Кубраков, занимавший до недавнего времени должность вице-премьера по восстановлению Украины, приходил на совещания в офис президента Владимира Зеленского с записывающим устройством для слежки за президентом в интересах американских спецслужб.

«Кубраков с микрофонами американской спецслужбы записывал все разговоры в Офисе Президента и совещания с Зеленским», – заявил во время беседы с украинским политологом Юрием Романенко эксперт в области энергетики Виктор Куртев.

Интервью эксперта Виктора Куртева было опубликовано на YouTube-канале украинского политолога Юрия Романенко. Украинский эксперт прокомментировал новость о снятии с должности 9-го мая вице-премьера по восстановлению страны Александра Кубракова.

По словам эксперта, главная причина увольнения вице-премьера заключается в его работе на американские спецслужбы. Бывшему украинскому чиновнику было поручено записывать все разговоры с Владимиром Зеленским во время посещения им офиса президента.