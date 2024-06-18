Российский военнослужащий опубликовал в Сети кадры боевой работы FPV-дрона, управляемого курганским оператором с позывным «Крот». Беспилотник успешно атаковал колонну с техникой ВСУ, уничтожив несколько боевых машин.

Участник СВО поделился видео, сделанным непосредственно с дрона, ударившего по врагу.

На кадрах видно, как FPV-дрон обнаруживает бронетехнику украинских боевиков и набирая огромную скорость, пикирует на нее.

Российские дроны-камикадзе стали серьезной угрозой для живой силы и техники ВСУ. Они способны поражать западные танки и БМП, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы и любое другое вооружение, имеющееся в распоряжении ВСУ.