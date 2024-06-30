36-летняя Кристина Асмус отдыхает на Бали, где и решила устроить очередную фотосъемку. Знаменитость позировала перед камерой в довольно откровенном образе. Свои пикантные снимки актриса опубликовала в соцсетях.

На фото Асмус предстала в черном вязаном топе с дырками, который после намокания в воде стал полупрозрачным и обнажил ее грудь. В таком виде актриса позировала под водопадом.

К своему снимку Кристина добавила самокритичные шуточные хэштеги: «Они существуют», «Зачем показала свои печальки», «Какая же она бесячая», «Видно, что страдает»…

Звезда «Интернов» активно участвует в съемках, поэтому часто ради роли меняет свой образ. В частности, Кристина нередко экспериментирует с прической. На этот раз актриса решила коротко подстричься, распрощавшись со своими длинными локонами.

Многие подписчики актрисы поддержали ее образ. Другие, наоборот, высказали, что Кристина зря решилась на подобные перемены. Актриса объяснила свое решение тем, что повредила волосы многочисленными окрашиваниями. Поэтому она решилась на новый образ, чтобы дать возможность волосам восстановиться.