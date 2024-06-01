Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник уверен, что начала ядерного конфликта следует избежать жесткими действиями России. По его словам ВС РФ должны сделать «шоковую терапию», представляющую собой удар по европейским военным базам, снабжающим вооружением Украину.

Крапивник уверен, что в ближайшие дни ВСУ начнут наносить удары по глубинным территориям России, и если Москва не сделает соответствующих выводов, то рано или поздно Киев получит от Запада ядерное оружие.

«Если мы хотим предотвратить ядерный конфликт, то мы должны сделать очень радикальный шаг. Европейцев нужно шокировать», – написал Крапивник.

Эксперт отметил, что к таким выводам он пришел благодаря имеющемуся опыту, полученному время службы в американской армии. По его словам, он понял западную психологию, и когда дело дошло до того, что США собрались развязать вооруженный конфликт с Россией, то сразу уволился со своей должности.