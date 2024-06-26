Уехавшая из России после начала СВО певица Алла Пугачева столкнулась не только с финансовыми трудностями, но и проблемами со здоровьем. Из-за страшной жары артистка практически не выходит из своего дома на Кипре. Об этом в своем материале со ссылкой на собственный источник в окружении певицы сообщает издание «Комсомольская правда».

«Алла сейчас там с семьей брата Максима Галкина (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ). Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома», – приводит слова источника издание.

По его словам, у 75-летней певицы есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, поэтому чрезмерная жара негативно сказывается на самочувствии Пугачевой. Артистка уже задумалась о переезде с детьми в Юрмалу, чтобы спастись от жары.

Также источник рассказал о финансовых проблемах артистки. По его словам, Пугачева в последнее время начала записывать совместные треки с молодыми артистами, чтобы улучшить свое финансовое положение.