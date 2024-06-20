Представленный Украиной в Париже дрон “Булава”, который является аналогом российского “Ланцета”, весьма опасный вид вооружения. Однако ВС РФ и для него подберут эффективное противоядие, уверен заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Эксперт пояснил, что украинцы заявляют о неуязвимости “Булавы” перед средствами радиоэлектронной борьбы. Однако оператору в любом случае потребуется видеоканал, чтобы удостовериться, что удар наносится по нужной цели. Кроме того, есть еще и сигнал управления. Вот они-то и станут целью для РЭБ.

По мнению Козюлина, эффективность дрона можно будет оценивать только в боевой обстановке. Однако уже сейчас понятно, что “Булава” станет серьезной угрозой, так как Киев активно использует западные технологии. Но ВС РФ все же адаптируются и к этому виду вооружений, как научились уничтожать все остальные.