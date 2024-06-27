Американские беспилотники RQ-4B Global Hawk проводят разведку над Черным морем и подсказывают Киеву, куда нужно наносить удары. Но сбивать их все равно нельзя, так как это будет актом агрессии, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он пояснил, что НАТО именно так воспримет удары российской ПВО или авиации по своим БПЛА. Международное сообщество сейчас на стороне Киева и не станет заставлять США убирать дроны. Поэтому Россия должна действовать хитрее.

Если сбить беспилотник, то можно спровоцировать прямое противостояние с НАТО, последствия которого не понравятся даже самый отъявленным ястребам войны. Но без этого можно вполне обойтись. К примеру, применяя средства радиоэлектронной борьбы, которые не дадут дронам эффективно выполнять свои задачи.

Кроме того, никто не отменял такие методы, как сброс топлива прямо на БПЛА или создание для него зоны мощной турбулентности. В такой ситуации даже падение беспилотника в море не вызовет никакой ответной реакции со стороны НАТО.