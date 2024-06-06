Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с журналистами телеканала RT рассказал, в каком случае Россия может задействовать ядерное оружие. По его словам, если своими действиями Запад будет угрожать суверенитету и государственности Российской Федерации, то Москва отреагирует на это безотлагательно.

Начало специальной военной операции на Украине – это поворотный момент в данной ситуации. По словам Косачева, стратегия коллективного Запада в отношении РФ в итоге с треском провалилась, ведь он не ожидал подобной реакции от Москвы.

«Мы предупреждали, они нас не слышали. Мы среагировали. И сейчас среагируем, если речь пойдет о сохранении нашей государственности, территориальной целостности, о защите нашего национального суверенитета», – отметил Косачев.

Политик также подчеркнул, что Запад уверен, что Россия ни при каких условиях не станет использовать ядерное оружие. Но, по его словам, Владимир Путин дал на это четкий ответ. Президент России заявил, что действовать следует в соответствии с ядерной доктриной.