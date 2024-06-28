Историк и политолог Ростислав Ищенко уверен, что даже если Дональд Трамп вернется в президентское кресло, останавливать конфликт на Украине он не будет.

По словам эксперта, убедиться в этом несложно по итогам первого президентства Трампа. Тогда перед выборами на него возлагались большие надежды, но он не изменил политику США в отношении России.

Мало того, Трамп продолжал вводить санкции, которые были даже жестче, чем при Бараке Обаме.

“И санкции были жёстче, чем при Обаме, кстати, Трамп этим очень хвастался”, – заявил политолог.

Трамп сейчас напоминает украинского президента Владимира Зеленского, который перед выборами 2019 года тоже обещал прекратить боевые действия на Донбассе. Однако лишь окончательно завел страну в тупик. Американский кандидат везде заявляет, что закончит конфликт, но он ни разу не упомянул, что США пойдут на уступки России. А на условиях Вашингтона прекращать СВО РФ не станет.