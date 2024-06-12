На «Первом канале» вскоре опять может появиться программа «Вечерний Ургант». Ее возвращение активно рекламирует сам Константин Эрнст, рассказал общественник и блогер Вадим Манукян.

Он напомнил, что в последнем выпуске КВН Эрнст, возглавлявший жюри, поинтересовался у игроков, какие программы они хотели бы вернуть на ТВ. Один из них назвал шоу «Вечерний Ургант», причем его предложение было поддержано шумными овациями. По мнению блогера, сам Эрнст продвигает идею вернуть Ивана Урганта на «Первый».

«Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в своё время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остаётся прибегнуть к этому варианту. Однако проблема в том, что зрители не хотят видеть Ивана Урганта в эфире. И это самое главное, на мой взгляд. Именно к этому Константину Львовичу стоило бы прислушаться и перестать через тот же КВН продвигать какие-то определённые нарративы, которые бы позволили в итоге Урганта вернуть на экран», – объяснил ситуацию Манукян.

Он также напомнил, что это не первый подобный случай. Ранее на КВН Эрнст позвонил по громкой связи Урганту, чтобы поздравить его с днем рождения. Надо отметить, что данный эпизод из эфира вырезали.

Иван Ургант исчез с «Первого канала» весной 2022 года. Потом он «черным квадратом» высказал свое отношение к специальной военной операции.