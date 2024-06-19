Командир 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Юрин рассказал, что его подразделение не в состоянии полноценно вести боевые действия из-за среднего возраста в 50 лет. Самый старший военнослужащий уже отпраздновал 59-летие.

Он пояснил, что все они добровольцы, которые пришли в ТЦК (бывшие военкоматы) по собственному желанию и составили первую “патриотическую волну”. Однако в таком возрасте многочисленные заболевания не дают бойцам воевать.

Особенно сложно становится, когда нужно преодолевать большие расстояния, выдвигаясь на позицию, либо нести на себе тяжелые грузы. У бойцов тогда проявляются серьезные проблемы с сердцем и легкими, с почками и позвоночником, с другими органами.

Подразделение Юрина располагается на Восточном направлении фронта. С такой же проблемой столкнулся и батальон на Северном направлении, в котором средний возраст боевиков составляет более 45 лет.