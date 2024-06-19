Неспособность руководства страны работать над собственными ошибками привела к тому, что Украина проигрывает на поле боя, постоянно теряя территории и своих лучших людей. Об этом в беседе с украинскими журналистами заявил командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

«Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем», – приводят слова украинского комбата авторы Телеграм-канала «Политика Страны».

По его словам, сейчас на поле боя наступил «самый критический этап боевых действий». В настоящий момент сдерживать российскую армию от прорыва на фронте удается исключительно благодаря «энтузиазму простых солдат в окопах». Однако военнослужащие, находящиеся на линии боевого соприкосновения «очень истощены».

Кухарчук подчеркнул, что ползучее наступление российской армии может иметь «критические последствия» для Украины, как государства. Украинский военнослужащий отметил, что в обществе нет единения, а некоторые уже прямо говорят о необходимости садиться за стол переговоров.