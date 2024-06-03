Военнообязанными на Украине должны быть все мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Так хочет командир батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко. Свое желание он озвучил на YouTube-канале «Армия TV».

«Я считаю, что все украинцы должны быть военнообязанными, и мужчины, и женщины, с 18 лет», — заявил комбат.

Также он отметил, что к 23 годам каждый украинец должен получить военно-учетную специальность. Это необходимо, чтобы в случае вооруженного конфликта и мужчины, и женщины были готовы к обороне и знали азы службы в армии, умели стрелять, оказывать медицинскую помощь, владеть основными тактическими приемами.

По словам комбата, сейчас на Украине наблюдается нехватка живой силы для участия в боевых действиях.