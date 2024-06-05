Заявление президента США Джо Байдена о том, что Украине не обязательно входить в НАТО для прекращения боевых действий на своей территории, прокомментировал один из основателей националистического подразделения «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Максим Жорин. Он высказался в том духе, что Вашингтон находится «в слабой позиции».

По его словам, участившиеся заявления Байдена и лидеров европейских стран о возможном мирном соглашении, а также нежелание принимать Украину в НАТО – это «реверансы» в сторону Москвы.

Только НАТО, уверен Жорин, способна спасти киевский режим, вытащить его из той ямы, в котором он оказался. Однако Альянс совсем не торопится принимать Украину в свои ряды, а напротив, все больше дистанцируется от такого решения.