Италия привезла на Евро-2024 сброд футболистов, а не сборную, что и привело к позорному результату уже в одной восьмой финала, заявил российский тренер Игорь Колыванов.

«Сборная Италии — это позор. Это не сборная Италии, а какой-то сброд футболистов. Игроки находились в безобразном физическом и психологическом состоянии», — сказал специалист.

Напомним, 29 июня Италия проиграла Швейцарии со счетом 0:2, пропустив соперника в четвертьфинал. Таким образом, ей не удалось защитить титул чемпиона Европы, завоеванный в 2022 году.

В групповой стадии турнира итальянская сборная также не особо блистала. После победы над Албанией со счетом 2:1 она сперва проиграла Испании 0:1, а затем сыграла унылую ничью с Хорватией 1:1, позволившую выйти из группы.