Национальное космическое управление Китая сообщило о результатах исследований, проводимых учеными. Специалисты изучали поведение рыб в космосе, для чего на орбитальную станцию Тянгун были доставлены сразу четыре рыбки.

По словам ученых, их состояние удовлетворительно, пребывание в космосе подопытные переносят хорошо. Однако из-за условий микрогравитации они ведут себя крайне странно. Рыбы никак не могут понять, где находятся верх и низ, из-за чего перемещаются по непредсказуемой траектории.

Исследователи пояснили, что подобное поведение ожидалось, однако рыб, отправленных в космос, заранее готовили к этому. Им создавали такие же условия микрогравитации, причем на Земле их поведение было вполне нормальным. Однако на орбитальной станции они никак не могут адаптироваться.