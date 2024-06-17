Певец Филипп Киркоров в 2024 году не станет устраивать концерты в курортных городах России. Он заявил, что впервые за всю свою карьеру на эстраде не поедет на гастроли на юг страны.

«Нет, концертов ни в Сочи, ни в Анапе, ни в других курортных городах не будет. Я летом буду сниматься в фильме: у нас полный метр. Собственно говоря, это, пожалуй, самое главное событие для меня в ближайшие месяцы», — пояснил поп-король.

Он уточнил, что сейчас вместе с Денисом Дороховым снимается в кино. Это будет комедия, в которой ему отведена одна из главных ролей. Поэтому концерты в этом году поставлены на паузу, хотя раньше он ежегодно ездил на гастроли по всем курортным городам России.