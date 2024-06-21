Российские штурмовики зачищают от украинских военнослужащих освобожденные районы населенного пункта Часов Яр. Позиции ВСУ активно обрабатывает артиллерия и авиация ВС РФ. Об этом в эфире «Первого канала» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В Часовом Яре у нас действительно идут зачистки освобожденных микрорайонов, а также идет мощнейшая работа Воздушно-космических сил России», – рассказал Кимаковский.

По его словам, на данном направлении подразделениям российской армии удалось добиться очень хороших результатов. Кимаковский отметил, что на сегодняшний день на Донецком направлении относительное затишье, поскольку подразделения второго эшелона занимают занятые ранее позиции.

Российским штурмовикам удалось освободить очень мощный укрепрайон ВС Украины, расположенный в окрестностях населенных пунктов Покровское и Сокол, а также выбить противника с высот на данном направлении.