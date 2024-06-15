Военнослужащие украинской армии, обороняющиеся в поселке Владимировка в Донецкой Народной Республике, оказались в окружении. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«В районе села Владимировка у вооруженных формирований Украины сложилась не самая завидная ситуация», – сообщил Кимаковский.

По его словам, часть группировки ВСУ в районе села Владимировка, расположенном в окрестностях Угледара, попала в окружение. Все пути снабжения украинских военнослужащих находятся под огневым контролем подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии результативных ударов ВС РФ по выявленным местам дислокации личного состава в Запорожской области. В окрестностях села Малая Токмачка был уничтожен склад с боеприпасами и военной техникой ВС Украины.