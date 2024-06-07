Сотрудник киевского ТЦК (территориальные центры комплектования – бывшие военкоматы на Украине) Юрий Пихота рассказал британскому таблоиду The Guardian, что после окончания рабочего дня у него начинают трястись руки из-за сильнейшего эмоционального перенапряжения.

Украинцы, по его словам, проявляют к военкомам крайнюю степень враждебности. Особенно после многочисленных видео, на которых сотрудники ТЦК издеваются над потенциальными призывниками, после смерти нескольких насильно мобилизованных и после целой серии коррупционных дел.

Военнообязанные делают все возможное, чтобы получить справку о непригодности к военной службе, а то и вовсе уехать из страны. Те, у кого нет денег, стараются просто не выходить на улицу, чтобы случайно не нарваться на сотрудников ТЦК и не оказаться на фронте.

Все это серьезно осложняет ситуацию с мобилизацией, заявил Пихота.