Украинские власти начали проведение принудительной эвакуации местного населения из Торецка, расположенного на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики. Известно, что из населенного пункта украинские власти вывезли уже порядка 500 местных жителей.

Такую информацию сообщил глава администрации подконтрольной Украине части ДНР Вадим Филашкин. По его словам, на данный момент будет проводиться эвакуация населения из Торецка. Также проводятся принудительные эвакуационные меры из других населенных пунктов, расположенных в районе линии фронта.

«Из других мест на линии фронта эвакуация идет», – заявил Филашкин.

Украинский чиновник отметил, что в период с 22 по 24 июня из Торецка выехало порядка 500 человек из оставшихся 6 тысяч гражданского населения.

«С каждым днем, с каждым часом люди выезжают», – сообщил он.

Населенный пункт Торецк расположен в Донецкой Народной Республике севернее от Донецка и юго-западнее от Артемовска.