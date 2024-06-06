К так называемому «мирному саммиту» в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, ВСУ готовят массированную атаку на Крымский мост. Для ударов будут использоваться ракеты ATACMS и SCALP, сообщил портал mk.ru.

«Зеленскому нужны красивые картинки и информационные поводы на саммите в Биргенштоке», – пишут авторы публикации.

Они отмечают, что в ближайшие дни на Украину приедут технические специалисты из Франции и Соединенных Штатов, чтобы запрограммировать полетные задания для поставленных на Украину ракет.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ не в состоянии проводить контрнаступление в ДНР и в Харьковской области. Поэтому удары по Крымскому мосту западными ракетами – это единственная возможность Киева хоть что-то показать своим западным партнерам.

Помимо подготовки ракет, Киев уже готовит к боевым вылетам фронтовые бомбардировщики Су-24, адаптированные под использование боезарядов SCALP и Storm Shadow, а также реактивные системы залпового огня HIMARS.