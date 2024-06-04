Незадолго до того, как стало известно об онкологическом заболевании принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, вокруг ее исчезновения из общественной жизни появилось множество слухов и домыслом. И даже после того, как Кэтрин самостоятельно рассказала, что сейчас проходит курс лечения от рака, все равно не утихают споры по поводу реальных причин отсутствия принцессы.

Представители СМИ сделали предположение, что принцесса Уэльская борется с раком кишечника, так как сообщалось о перенесенной ею операции на брюшной полости. Но это лишь домыслы, так как истинного диагноза ни Кейт, ни ее приближенные не сообщали. Принцесса не появляется на светских мероприятиях, не занимается своей прежней общественной работой, так как проходит лечение.

Но сторонники теории заговоров вдруг активно начали обсуждать, что на самом деле Кейт Миддлтон в беде, так как еще до извещения о болезни принцессы она попросила помощи у известного иллюзиониста Деррена Брауна.

Браун сделал соответствующую запись в соцсети еще в 2023 году. По его словам, он познакомился с Кейт после своего шоу «Невероятное», ставшего частью Королевского эстрадного представления. После принц и принцесса Уэльские посетили представление иллюзиониста еще раз. После него он кратко пообщался с принцессой, и она передала ему записку с одним словом «Помогите».