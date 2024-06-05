Принц Гари и Меган Маркл решили отпраздновать день рождение своей дочери Лилибет в компании голливудских знаменитостей. Такую информацию сообщило издание The Mirror.

Младшей дочери членов британской королевской семьи исполнилось три года 4 июня. В связи с празднованием дня рождения своей наследницы герцоги Сассекские решили устроить грандиозный праздник. Причем отмечать именины они начали заранее.

В минувшие выходные в особняке Гари и Меган в Монтесито была устроена вечеринка в честь дня рождения Лилибет. Супруги решили пригласить на праздник своих друзей, а вот членов королевской семьи на празднике не было.

Как сообщил биограф Том Куинн, на праздновании появилась знаменитая певица Кэти Перри со своим супругом Орландо Блумом и их дочерью Дейзи.

Праздник был устроен в саду поместья знаменитых супругов. Для гостей были поданы закуски и организованы развлечения. А для виновницы торжества родители позаботились о главном атрибуте праздника – именном торте с клубничным кремом.