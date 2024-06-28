Россия неоднократно заявляла, что не собирается применять ядерное оружие, однако Запад может своими неразумными действиями вынудить ее к этому. Если поставки оружия ВСУ продолжатся, если Альянс не прекратит устраивать “человеческую мясорубку”, использование ЯО может стать единственным способом его образумить, заявил политолог Сергей Караганов.

«Надеюсь, молюсь, работаю, чтобы до ядерного удара не дошло, и наши западные обезумевшие соседи протрезвели», – сообщил он.

Эксперт отметил, что пока тактика устрашения и сдерживания работает достаточно эффективно, однако ситуация может измениться. Тогда придется рассчитывать уже не на человеческий разум, а на силу оружия.

По мнению Караганова, даже если применение ЯО будет полностью оправданно и принесет России желаемый результат, урон для человечества все равно будет огромен. Поэтому лучше не доводить ситуацию до подобного исхода.