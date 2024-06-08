Глава немецкого правительства Олаф Шольц обратился к российскому президенту Владимиру Путину с требованием признать, что Украине нельзя диктовать условия капитуляции, поскольку она никогда не встанет на колени. Об этом канцлер ФРГ заявил в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться», – сказал Шольц в своем видеообращении.

По словам немецкого канцлера, российский президент Владимир Путин должен признать, что Украина заслуживает справедливый мир и ее нельзя заставить капитулировать. При этом Олаф Шольц добавил, что он и члены его правительства ежедневно работают ради достижения справедливого мира в украинском конфликте.

Ранее лидер ФРГ Шольц прокомментировал цели «мирной» конференции в Швейцарии. По его словам, данное мероприятие должно привлечь как можно больше стран на строну Киева, при этом в ходе конференции никто не собирается обсуждать пути мирного разрешения украинского конфликта.