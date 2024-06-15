Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о возможном возобновлении контактов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по разрешению украинского конфликта, когда наступить «подходящий момент». Об этом лидер ФРГ заявил в эфире телеканала ARD, пребывая на саммите «Большой семерки».

«Должен быть смысл в обсуждении. Такой разговор имел бы смысл, если бы было о чем говорить конкретно», – сообщил немецкий канцлер.

По его словам, до начала специальной военной операции общение с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным осуществлялось регулярно. При этом Шольц отметил, что несколько раз беседовал с российским лидером и после начала конфликта на Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что нельзя исключать проведения переговоров с президентом Российской Федерации по разрешению украинского конфликта. Шольц предложил дождаться подходящего момента, чтобы общение с Владимиром Путиным было обстоятельным и принесло результат.