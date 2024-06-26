Певица Анна Калашникова в беседе с изданием «Московский комсомолец» прокомментировала роман 61-летнего Григория Лепса и 18-летней Авроры Кибы. По словам артистки, отношение с юной избранницей благотворно повлияли на певца – он решил отказаться от алкоголя и даже занялся спортом.

Калашникова уверена, что Лепс нашел утешение в объятиях Авроры после довольно тяжелого развода. Для него роман с юной избранницей стал настоящим спасением, ведь после разрыва отношений с супругой он остался один, ведь дети выросли и учатся за границей.

«Конечно, это юная подруга так хорошо влияет и на него, и на его здоровье», – подчеркнула певица.

Кроме того, Калашникова предполагает, что Лепс уже женился на Авроре, только это было сделано тайно. На такую мысль ее натолкнул один из друзей исполнителя хита «Самый лучший день».

«Григорий — человек скрытный, он свою личную жизнь никогда не афишировал особо», – отметила артистка.

Анна Калашникова пожелала Григорию Лепсу и его юной избраннице счастья и любви. Она подчеркнула, что не стоит обращать внимание на мнение осуждающих их большую разницу в возрасте, а жить и наслаждаться друг другом.