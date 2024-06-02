Граждане, столкнувшиеся с материальными трудностями, могут прибегнуть к кредитной амнистии (если таковая действует на текущий момент), к банкротству физичесих лиц или взять кредитные каникулы. Это законные способы урегулирования финансовых проблем. Прежде чем предпринять те или иные действия, проконсультируйтесь с юристами.

Что такое кредитные каникулы?

В 2020 году начал действовать ФЗ №106. В нем отражено понятие кредитных каникул. Речь идет о периоде, в течение которого заемщик может законно не делать взносов по кредиту. За это ему не начислят штрафов, он застрахован от взысканий.

Акцентируем ваше внимание на том, что понятия антикризисных кредитных и ипотечных каникул разнятся. Они были введены в разное время. Отсрочку по ипотеке заемщики могут получить в соответствии с ФЗ «О потребительском кредите», который действует с 2019 года.

Если ипотечные каникулы уже оформлены, прибегнуть к антикризисной мере по обычной ссуде не получится. Заявителям, соответствующим всем законодательным критериям, финансовые организации обязаны предоставить отсрочку.

По каким кредитам дают каникулы?

Каникулы предоставляются по следующим типам займам:

автомобильным;

ипотечным;

потребительским;

микро-кредитам;

кредитным карточкам.

Ипотечные каникулы реально оформить на сумму до 15 млн. руб., если кредит был получен для приобретения строящейся либо единственной жилплощади. Свои лимиты предусмотрены и для антикризисной отсрочки.

Кому можно взять кредитные каникулы в 2024 году

Первоначально такую меру ввели, чтобы поддержать граждан в период пандемии. К отсрочке могут прибегнуть как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также представители малого и среднего бизнеса. Во время пандемии кредитные каникулы стали спасением для владельцев ресторанов, заведений общественного питания, логистических компаний. Полный перечень утвердило правительство.

В марте 2022 года мера была возобновлена для граждан, лишившихся дохода в связи с санкциями. Чтобы ею воспользоваться, необходимо предоставить документальное подтверждение, что доход в последний месяц уменьшился не менее чем на 30% в сравнении со среднемесячным заработком в прошлом году.

Затем льгота была введена и для участников СВО. Изначально отсрочка носила разовый характер, была ограничена по времени действия. Участники СВО могли ее получить на этапе службы. Обычным гражданам нужно было подать заявление до конца 2023 года.

Потом правительство решило снять временные ограничения, а вот условия получения отсрочки остались прежними (уменьшение дохода на 30%). Льгота превратилась в постоянный инструмент.

В 2024 году она должна стать доступной для жителей территорий, где действует режим ЧС. Это прописано в законопроекте, утвержденном депутатами в июле 2023 года. В нем также отражено увеличение установленных лимитов, в которые должны укладываться займы, чтобы можно было воспользоваться льготой. Граждане смогут один раз прибегнуть в отсрочке в связи с ЧС и единожды в связи с уменьшением либо утратой дохода.

Как оформить кредитные каникулы

Кредитные каникулы реально оформить, если сумма задолженности укладывается в установленный лимит. Он разнится для разных типов банковских продуктов. Значение также имеет регион, где был получен займ.

В Москве лимит составляет 6 млн. руб.

В Московской области, Санкт-Петербурге и регионах ДФО – 4 млн. руб.

В других субъектах РФ – 3 млн. руб.

Важно! Во внимание принимается исходный размер кредита, а не сумма задолженности на момент подачи заявления.

Льготой можно воспользоваться только в том случае, если сумма укладывается в рамки утвержденного лимита.

Исключением стали военнослужащие, на них ограничения не распространяются. Льгота актуальна для всех кредитов, полученных до момента отправки на СВО. Но это не касается займов, полученных родственниками мобилизованного для развития бизнеса. Речь только о тех членах семьи участника СВО, у которых имеется статус индивидуального предпринимателя.

Очень важно документально подтвердить уменьшение дохода, иначе воспользоваться льготой не получится. На практике это не так просто.

Кредитор может одобрить отсрочку для клиента без запроса документации, подтверждающей уменьшение дохода, но потом ее все равно придется предоставить.

Внимание! Если в ходе проверки выяснится, что льгота получена без оснований, период с момента начала ее действия приравняют к просрочке.

Продолжительность кредитных каникул

Кредитные каникулы могут длиться не более полугода. Их можно прерывать в любой момент. В каждом банке свои сроки и условия процедуры.

Акцентируем ваше внимание на том, что взносы не пропускаются и не прощаются. После того как кредитные каникулы закончатся, ссуду все равно придется вернуть банку, включая набежавшие проценты. Срок кредитования увеличится, поэтому и итоговая стоимость займа вырастет.

В случае с мобилизованными на СВО отсрочка предоставляется как им самим, так и их родственникам. Ее реально получить на весь период военной службы плюс 1 месяц после завершения. Для этого необходимо подтвердить участие в СВО, например, предоставить выписку из военкомата. При подаче заявления с просьбой о кредитных каникулах оформлять доверенность нет нужды. Просто предоставьте бумаги, подтверждающие родственные связи.

Последствия кредитных каникул

В кредитной истории отражается факт отсрочки, но от этого она не ухудшается. Для банков гражданин продолжает оставаться добросовестным клиентом. Главное – выплатить долг.

Важно! У банка отсутствует право досрочного взыскания всей кредитной суммы.

Может ли банк отказать в льготном периоде?

Отказ возможен, если заемщик не соответствует утвержденным критериям или не может доказать уменьшение дохода более чем на 30%.

При соблюдении требований – это обязанность банка. Заявление можно подать, даже если появилась просрочка.

Как платить, когда льготы истекли?

По окончании кредитных каникул заемщик возвращается к прежнему графику. Если финансовые проблемы решить не получилось, можно прибегнуть к рефинансированию, реструктуризации либо банкротству.