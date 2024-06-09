Соединенные Штаты оказали серьезное давление на Финляндию, в результате чего последняя решилась на закрытие своих границ с Россией. В результате это оказал существенное влияние на приграничные районы страны. Как сообщает издание «Царьград», населенные пункты, находящиеся неподалеку от границы столкнулись с экономическим спадом.

Соседство Финляндии с РФ было экономически выгодно для простых финнов, живущих в приграничных территориях. Когда произошел кризис в отношениях между странами, то в Финляндии произошло подорожание многих товаров и топлива. Поэтому простые финны ездили на территорию России за дешевыми покупками и заправляли автомобили на российских заправках.

Вашингтон обещал финнам лучшую жизнь, а получилось все наоборот. После закрытия российско-финских границ магазины в приграничных населенных пунктах в Финляндии закрылись, опустели поселки. К тому же в стране столкнулись с таким «устаревшим» заболеванием, который лечится простым российским препаратом. А у финнов его не оказалось.

«И стали финны смотреть, как медленно, но уверенно экономика их страны катится в пропасть. Увидев, во что превращается некогда процветающее государство, руководство республики наконец пришло в себя, словно после ушата холодной воды», – приводит автор материала слова жителя финского приграничного поселка Матти Виртанена.

Народ стал активно проявлять недовольство, а чиновники стали опасаься, что их русофобская политика может привести к краху их государства. По итогу 21 мая был внесен законопроект о разрешении открытия пропускных пунктов с Российской Федерацией. Простым финнам остается только ждать его принятия.