Роботизированных собак используют для разнообразных целей – видеосъемки в труднодоступных для человека местах, в спасательных операциях, обследования промышленных объектов, доставки и даже для отслеживания соблюдения правил дорожного движения водителями. При этом в армиях разных стран мира также нашли применения робопсам. Об этом в своем материале сообщает издание «Коммерсантъ».

Американские военные применяют роботизированных собак производства компаний Ghost Robotics и Asylon Robotics для патрулирования периметра военных объектов. При этом в охранную систему также входит беспилотный дрон, а для робопсов созданы специальные будки, где они могут пополнить заряд аккумуляторов. Британские военнослужащие из состава 23-го парашютного полка также применяют собак-роботов производства компании Ghost Robotics.

Роботизированный пес производства китайской компании Unitree был доработан американской фирмой Throwflame. После модернизации четвероногий робот получил огнемет, способный выбрасывать пламя для уничтожения различных объектов на расстояние в 9 метров. Робот продается под именем Thermonator. Ценник составляет всего 9420 американских долларов.

Обозреватель издания South China Morning Post опубликовал в марте 2024 года материал, в котором рассказал о новом роботе китайских вооруженных сил. По его словам, военный робопес способен вести прицельный огонь из снайперской винтовки более точно, нежели опытный снайпер китайской армии.