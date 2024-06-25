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Служба безопасности Украины заявила, что возбудила уголовное дело против руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина Байбетара Вайханова. На это сообщение саркастически отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский из-за увлечения наркотическими веществами действует “без сознания” и предложил излечить его от зависимости. По мнению главы Чечни, для этой цели вместо реабилитационного центра придется вырыть яму для украинского лидера.