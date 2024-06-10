Российская армия продолжает уничтожать переданную вооруженным силам Украины западную бронетехнику в зоне проведения специальной военной операции. Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры с первым подбитым танком M1A1SA Abrams ВСУ, прошедшим модернизацию и получившим улучшенную защиту.

Модернизированная украинская бронемашина M1A1SA Abrams производства США была уничтожена в окрестностях населенного пункта Сокол бойцами 2-й армии группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации. Российская армия уже уничтожила десять танков Abrams, переданных Соединенными Штатами для нужд украинской армии.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть отличия модернизированной версии M1A1SA Abrams ВСУ от предыдущих танков американского производства, уничтоженных российскими бойцами в зоне СВО ранее. Бронемашина получила противодроновый козырек, названный в народе «мангалом», и усиление штатной динамической защиты в виде установки на корпус дополнительных комплектов брони «Контакт-1».