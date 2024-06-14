Понтонная переправа через Печенежское водохранилище, расположенная в окрестностях населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области, была уничтожена ударом российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика ВКС РФ. Кадры с моментом ракетного удара по украинской переправе были опубликованы авторами Телеграм-канала «Изнанка».

«Су-34 нанес удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ по понтонной переправы через Печенежское водохранилище», – сообщают авторы Телеграм-канала.

По предварительным данным, в результате ракетного удара со стороны ВКС РФ под воду ушло несколько пролетов понтонной переправы. На опубликованных кадрах можно увидеть, как в момент удара к переправе приближаются два грузовика ВС Украины.

Авторы Телеграм-канала LOSTARMOUR отметили, что впервые мост в районе Старого Салтова через Северский Донец был уничтожен еще в начале спецоперации. В мае 2024 года ВКС РФ уже уничтожали понтонную переправу, сооруженную украинскими военнослужащими через Печенежское водохранилище, однако позже она была восстановлена инженерными войсками ВСУ.