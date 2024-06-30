Российская армия продолжает применять супербомбы для уничтожения противника в зоне проведения специальной военной операции. Очередная тяжелая авиабомба ФАБ-3000 с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) была сброшена на пункт управления ВСУ, расположенный в городе Нью-Йорк (ранее Новгородское) в ДНР. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Изнанка».

«Меткий авиационный удар с применением ФАБ-3000 с УМПК по пункту управления 1 механизированного батальона 41 ОМБр ВСУ в районе населенного пункта Новгородское в подконтрольной Украине части ДНР», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

По предварительным данным, в результате удара тяжелой авиабомбой ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих и 4 единиц автомобильной техники.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская армия полностью выдавила противника с левого берега Днепра. В настоящий момент активные боевые действия идут на островах.