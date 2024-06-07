При использовании банковских карт либо других видов безналичных расчетов люди тратят гораздо больше. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты проведенного исследования в издании Journal of Retailing.

Специалисты проанализировали данные по 11 000 жителей 17 стран мира и выяснили, что при безналичном расчете покупатели гораздо проще расстаются с деньгами. Они могут позволять себе дорогостоящие товары, демонстрирующие высокий статус. К примеру, драгоценности и иные украшения, аксессуары и прочее.

Ученые объяснили подобные результаты тем, что наличные деньги осязаемы. Покупатели пересчитывают их руками, они видят остаток и начинают экономить, если итоги подсчетов их не удовлетворяют. При расчетах картой ничего подобного не ощущается, из-за чего и повышаются расходы.