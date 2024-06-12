Тело 35-го уклониста от мобилизации на Украине выловили 12 июня пограничники из реки Тиса. Этот водоем на границе с Румынией и Венгрией является одним из основных путей, по которым военнообязанные украинцы пытаются сбежать из страны, чтобы не попасть под призыв в ВСУ, передает портал News.ru.

Их не останавливает ни опасность горной реки с ее сильным течением, ни ужесточение правил пребывания в приграничных зонах правительством страны. Однако немалая часть попыток бегства заканчивается трагически.

Совсем недавно были обнаружены тела украинцев, подорвавшихся на минах. Боезаряды установили пограничники, чтобы не дать мужчинам сбежать. Сделали это по приказу киевского режима, который заявил, что попытки бегства следует прекратить любой ценой.