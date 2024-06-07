Настя Ивлеева, которая после скандала с “голой вечеринкой” длительное время не появлялась на публике, представила свой новый бизнес. Речь идет о лапшичной Nudles, открытие которой намечено на 7-8 июня.

Название бизнеса составлено из двух слов -nude — «голый» и noodles — «лапша». Заведение располагается в Столешниковом переулке, куда и приглашаются все желающие. Стоимость билетов на открытие стартует от 2000 рублей.

Несмотря на слово “голый” в название заведения, дресс-код уже не такой провокационный, как на пресловутой вечеринке. По словам Ивлеевой, это «неон и современная азиатская уличная мода».

На опубликованной в Сети афише внимательные поклонники обнаружили на безымянном пальце правой руки блогерши кольцо. Отмечается, что оно может указывать на помолвку Ивлеевой. Впрочем, сама она появление кольца никак не комментирует.