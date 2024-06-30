Италия, которая в одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу проиграла Швейцарии со счетом 0:2, вполне может потребовать переиграть этот поединок. Причину назвал экс-арбитр всероссийской категории Игорь Федотов в интервью порталу “Чемпионат.ру”.

Он объяснил, что во втором тайме Швейцария нарушила регламент, прописанных в правилах для начального удара. Мяч в центральном круге разыгрывали итальянцы, однако еще до первого удара игроки сборной Швейцарии пересекли середину поля и выбежали на половину соперника.

После этого мяч не выходил с поля и в итоге в результате атаки Швейцария забила гол, который арбитр засчитал. Но мяч был забит не по правилам, допущено грубое нарушение регламента, из-за которого Италия может оспорить результат и потребовать переигровку.