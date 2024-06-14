Решение расширить указ президента Владимира Путина о мерах по обеспечению информационной безопасности в Российской Федерации от 13-го июня связано с запретом на использование иностранных VPN-сервисов. Об этом в своем материале сообщает РБК со ссылкой на IT-экспертов.

«Я думаю, что это больше задел на ограничения для иностранных VPN-сервисов, это самая популярная услуга, которой каждый первый пользуется, а в компаниях – для обхода блокировок», – прокомментировала президентский указ руководитель направления по работе с регуляторами группы компаний Swordfish Security Альбина Аскерова.

По словам IT-эксперта, нововведения в российском законодательстве призваны бороться с использованием компаниями недружественного ПО в формате сервисов. Предыдущая версия указа предполагала запрет на установку подобного программного обеспечения, поэтому его использование в формате сервиса помогало компаниям обходить запрет. В настоящий момент данная лазейка в российском законодательстве была устранена.