Прославившаяся после исполнения песни «Матушка-земля» певица-народница Татьяна Куртукова решила значительно поднять свой гонорар за выступления на корпоративах. Такую информацию передают авторы Телеграм-канала Mash.

Отмечается, что райдер певицы теперь имеет серьезные требования, которые обычно выставляют «звезды со стажем». Куртукова предпочитает передвигаться на машинах бизнес-класса, поэтому организаторам стоит предоставлять автомобили зарубежных марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Команда певицы также должна передвигаться с удобствами. Но для своих коллег артистка запрашивает микроавтобус.

По поводу оформления гримерки требования более скромные. Куртукова запрашивает зеркало, удобный диван, стулья, обязательно кондиционер и наличие отопления в холодный период. Что касается гонорара за выступление, то сумма составляет 2.2 миллиона рублей.