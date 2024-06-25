Исламовед и историк Ахмет Ярлыкапов уверен, что на территории России появились “спящие ячейки” террористов. Находятся они в основном в республиках Кавказа. При этом они не обязательно связаны с конкретными террористическими организациями, однако поддерживают их идеологию и могут предпринимать определенные действия самостоятельно.

«К сожалению, эти ячейки существуют. Они опасны, как вы уже сказали, тем, что они — спящие, их участники могут быть вдохновлены идеями ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация, — прим. Discover24.ru) и даже не связаны напрямую со структурами этой организации», — цитирует эксперта портал “Лента.ру”.

Сейчас эти ячейки начали вербовать представителей среднего класса, которые не испытывают особых проблем с благосостоянием. Такое изменение стратегии, по мнению Ярлыкапова, является достаточно опасным.

Также исламовед напомнил, что и ранее нападения совершались на представителей полиции и других силовых структур. Террористам это нужно для дестабилизации ситуации и демонстрации силы. Но если раньше это были именно показательные атаки, как в Карачаево-Черкессии в апреле этого года, то сейчас заметна идеологическая направленность терактов.