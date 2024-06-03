В Змиеве Харьковской области массированным ракетным ударом ВС РФ уничтожен отельный комплекс на базе отдыха, приспособленный боевиками ВСУ под казармы.

Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что украинская армия потеряла не меньше 300 военнослужащих и иностранных наемников. Большинство из них ликвидированы, оставшиеся получили серьезные ранения и вряд ли смогут вновь участвовать в боевых действиях.

При этом удар был нанесен крайне грамотно – рядом в общежитии проживала обслуга, состоящая из гражданских лиц, они практически не пострадали, есть лишь мелкие травмы от выбитых окон.

Всего по базе отдыха в ночь на 3 июня было нанесено 5 ударов, отель с боевиками разрушен до основания.