Официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива заявил, что Ирак и Иордания, не подписавшие коммюнике по украинскому вопросу в Швейцарии, были добавлены в документ ошибочно. По его словам, когда делегация, участвовавшая в саммите, возражает против подписания коммюнике, то она должна об этом сообщить принимающей стороне.

«Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано», – пояснил Клива.

Таким образом, по исключении из списка коммюнике Ирака и Иордании, документ был подписан 78-б странами.

Помимо Иордании и Ирака, подпись в коммюнике в Швейцарии решили не ставить Индия, Саудовская Аравия, Бразилия, представители ООН и Папы Римского и еще несколько стран.

Напомним, мирный саммит по Украине проводился в Швейцарии в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Всего из приглашенных 160 стран на саммит приехало 91 государство. Россия в числе приглашенных не значилась.