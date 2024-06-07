Немецкий канцлер Олаф Шольц подвергся резкой критике со стороны пользователей платформы YouTube. Причиной является его поведение во время выступления Сары Вагенкнехт. Она активно критиковала политику Шольца в отношении ситуации по Украине, призывая к началу мирных переговоров. А Шольц все это время никак не реагировал на ее слова, а «сидел в телефоне» во время ее выступления.

Один из комментаторов написал, что Шольц показал свое высокомерие таким поведением. Другой пользователь подчеркнул, что он не заслуживает занимать пост канцлера Германии.

«Канцлер, который вместо того, чтобы слушать, сидит в телефоне, просто невыносим», – резюмировал третий», – заключил еще один комментатор.

Ранее Олаф Шольц заявил о взволнованности немецкого населения возможной эскалацией украинского конфликта. Такие слова он сказал во время правительственного заявления в парламенте Германии. Кроме того, Шольц отметил, что главной его задачей является сохранение мира на территории ФРГ. Основной приоритет Германии – недопущение военных действий на территории собственного государства.