Александр Ходаковский, зам руководителя Росгвардии по ДНР, опубликовал в своем Телеграм-канале информацию о ходе боевых действий в зоне проведения спецоперации. По его словам, ряд обывателей назвали ситуацию тупиковой, так как продвижение ВС РФ происходит не столь быстрыми темпами, как хотелось бы.

Ходаковский подчеркнул, что российские бойцы своим потом и кровью отвоевывают у противника незаконно занятую русскую землю. Они встречаются с непреодолимыми, на первый взгляд, преградами, но, несмотря на это, планомерно продвигаются вперед.

«Под ногами мины, над головой дроны — борьба за каждую лесополосу, за каждый окоп. До линии соприкосновения, чтобы умереть там, нужно ещё умудриться живым добраться — настолько теперь плотно контролируется небо», – написал он.

По словам Ходаковского, в цифрах площадь освобожденных земель, на первый взгляд, не кажется впечатляющей. Но по факту «из этого «топора» варится такая глобальная каша, что первоначальные цели и задачи в виде денацификации и демилитаризации Украины невольно отходят на второй план». Но все же, эти задачи, не теряют своей актуальности, заключил он.