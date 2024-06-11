Конференция в Швейцарии по так называемой «формуле мира» Зеленского, которая пройдет 15-16 июня, не может называться «мирной», заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма.

Он пояснил, что о мире могут договариваться обе конфликтующие стороны. Пока Россия не будет участвовать в подобных мероприятиях, они останутся лишь «конференциями группы поддержки». Которые никогда не приведут к миру.

Эффект от подобных встреч будет обратным, уверен Хатояма. Противостояние может затянуться на длительный срок и стать еще более кровопролитным.

Экс-премьер Японии в беседе с РИА Новости заметил, что единственное, что может сделать Киев ради мира – это пойти на переговоры с Россией и приложить усилия для прекращения боевых действий.