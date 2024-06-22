Жители турецкого курортного города Анталия беспокоятся из-за аномальной жары в регионе, в результате чего змеи начали массово проникать в жилые дома, автомобили и общественные места. Об этом в своем материале сообщает турецкий телеканал Halk TV.

«В Анталье жаркая погода стала причиной проникновения змей в жилые кварталы», – сообщают турецкие журналисты.

По их словам, только в текущем году пожарные бригады приезжали на вызовы по извлечению змей из жилых помещений в Анталии 106 раз. При этом среди местного населения растет беспокойство из-за участившихся случаев проникновения змей в жилые помещения. В среднем каждый день пожарная служба извлекает из домов жителей Анталии от 10 до 15 пресмыкающихся.

Эксперты отмечают, что резкое повышение температуры воздуха в регионе привело к тому, что змеи начали проникать в города, включая курортную Анталию. Местные жители находят змей повсюду – в автомобилях, своих квартирах, общественных заведениях и на рабочих местах.